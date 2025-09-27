Emekli Promosyonunda Rekor Artış!

Eylül ayıyla beraber bankaların emeklilere sunduğu promosyonlarda rekor artış gerçekleşti.

Bazı bankalar ödemeleri 30 bin TL seviyesine çıkarırken, uzmanlar yarışın devam edeceğini ve 2026 başında rakamların daha da yükselebileceği tahmin ediliyor.

Temmuz ayında maaş zamlarının açıklanmasından sonra emekliler, ek gelir elde edebilmek için bankaların promosyon kampanyalarına yoğun ilgi göstermeye başladı.

Eylül itibarıyla bankalar arasında başlayan yeni rekabetle birlikte promosyon tutarları tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Geçmişte en fazla 27 bin TL seviyesinde kalan ödemeler, kısa zamanda 30 bin TL bandına çıktı.

30 Bin TL Promosyon

Bankaların sunduğu promosyon paketlerinde farklı kriterler bulunuyor.

20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere verilen ödemeler; nakit promosyon, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık kullanımına yönelik ek avantajlarla birlikte 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Böylece emekliler, sadece maaşlarını taşımakla kalmayıp, ek hizmetlerden de yararlanma fırsatı elde ediyor.

Bankaların Güncel Promosyonları

İş Bankası Emekli Promosyonu

İş Bankası, emeklilere 24.000 TL’ye kadar ulaşan promosyon fırsatı sunuyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da hâlihazırda maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri; 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 9.000 TL’ye kadar ek ödül imkanından yararlanabiliyor.

VakıfBank Emekli Promosyonu

VakıfBank, maaş tutarına göre 3 yıl taahhüt veren emeklilere şu ödemeleri yapıyor:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Promosyonlar peşin ve nakit olarak ödeniyor.

Halkbank Emekli Promosyonu

Halkbank üzerinden 3 yıl maaş almayı taahhüt eden SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

ING Emekli Promosyonu

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, koşulsuz 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca ek kampanyalarla birlikte toplamda 28.000 TL’ye ulaşan ödül imkanı sunuluyor.

Akbank Emekli Promosyonu

1–30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon kazanıyor. Ek olarak;

5 otomatik fatura ödeme talimatına 5.000 TL,

Yakınını davet edenlere 5.000 TL,

Belirli kredi kartı harcamalarına 5.000 TL,

olmak üzere toplamda 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Garanti BBVA, maaşını bankadan alan emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül sağlıyor.

15.000 TL nakit promosyonun yanında,

Kart harcamalarına 6.000 TL,

Avans hesap kullanımlarına 2.000 TL,

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus veriliyor.

Toplam ödül miktarı 25.000 TL’ye ulaşıyor.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

QNB, maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak:

2 otomatik fatura talimatına 3.000 TL,

Emekli kredi kartıyla yapılacak eczane ve market harcamalarına yıllık 2.400 TL iade,

toplamda 20.400 TL’lik ödül fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Türkiye Finans, maaşını taşıyan emeklilere 29.500 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus sağlıyor. Ayrıca emekli yakınını davet eden müşterilere ek nakit ödül imkanı veriliyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

19–30 Eylül 2025 tarihleri arasında promosyon taahhüdü veren tüm SGK emeklileri, Yapı Kredi’den 30.000 TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor.

DenizBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan veya taşıyan müşteriler, 27.000 TL’ye kadar nakit promosyondan faydalanabiliyor.

Albaraka Emekli Promosyonu

1 Temmuz–30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını Albaraka’ya taşıyan emeklilere 15.600 TL’ye kadar promosyon ve 9.400 TL’ye varan ödül veriliyor.

Bazı bankalar şimdiden 29 bin 500 TL ile 30 bin TL aralığında promosyon ödemeleri sunarken, uzmanlara göre rekabet önümüzdeki aylarda daha da hızlanacak. 2026 yılı Ocak ayında promosyonların 33 bin TL seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor.

Yıl Sonu Beklentiler

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi %28,5 olarak belirlendi. Bu hedef dikkate alındığında, promosyonların yıl bitmeden 30 bin TL seviyesini koruyacağı, yeni yılda ise enflasyona bağlı olarak daha da artacağı öngörülüyor.

Emekliler, bankalarla promosyon anlaşmalarını 3 yıllık sürelerle yapıyor. Ancak cayma hakkı sayesinde maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyorlar.

Uzmanlar, sadece promosyon tutarına değil; bankaların sunduğu ek hizmetler, kredi avantajları, dijital bankacılık kolaylıkları ve müşteri memnuniyetine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.