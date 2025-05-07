Bankaların promosyon ödemeleri, 27 bin TL’ye kadar yükseldi ve Temmuz sonrası bu tutarın 30 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Emekli maaşlarını taşıyanlar için cazip teklifler sunan bankalar, e-Devlet üzerinden banka değişikliği ve promosyon başvurusu süreçlerini kolaylaştırarak emeklilere büyük avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Peki, emekli promosyonu nasıl alınır? Banka değişikliği e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için adım adım detaylı rehber…

Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak zammın etkisiyle bankalar, emekli promosyonlarını güncelleyerek rekabeti artırmış durumda. Nisan 2025 itibarıyla açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak 4 aylık zam oranı %13,36, memur emeklilerine ise %12,29 olarak belirlendi.

Mayıs ve Haziran verileriyle, 2025 yılı için zam oranlarının daha da artması bekleniyor. Bu gelişmeler, bankaların promosyon ödemelerini artırmasına yol açtı ve şu an için promosyon tutarları 27 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen maaş zammı sonrası, promosyon ödemelerinin 30 bin TL’yi geçebileceği öngörülüyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?

Emekli promosyonu, bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımayı taahhüt eden emeklilere sunduğu nakit ödemedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelir veya aylık bağlanan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu promosyonlardan faydalanabilir. Emekli promosyonu, bankaların sunduğu bir rekabetçi kampanya olup, kanuni bir zorunluluk değildir. Yani emekliler, promosyon almadan da maaşlarını bankalardan alabilirler, ancak bankaların sunduğu promosyonlar emeklilere ekstra bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

2025 YILI İÇİN GEÇERLİ EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan emekli promosyon ödemeleri, maaş aralıklarına göre şu şekilde belirlenmiştir:

0 TL - 10.000 TL maaş aralığı: 5.000 TL promosyon

10.000 TL - 14.999 TL maaş aralığı: 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999 TL maaş aralığı: 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş aralığı: 12.000 TL promosyon

Bankalar, nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra, emeklilere çeşitli ek avantajlar da sunmaktadır. Bu avantajlar arasında:

Alışveriş puanları (örneğin, Akbank’ta 2.500 TL chip-para)

Masrafsız bankacılık hizmetleri (ücretsiz EFT/havale, aidatsız kredi kartı)

Düşük faizli emekli kredisi ve tıbbi danışmanlık hizmetleri yer alıyor.

TEMMUZ ZAMMI SONRASI PROMOSYON ARTIŞI BEKLENİYOR

Nisan 2025 itibarıyla 4 aylık enflasyon oranı %13,36 olarak kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak verilerle 2025’in ilk yarısındaki zam oranının %17 seviyelerine ulaşması durumunda, en yüksek emekli promosyonunun 31.590 TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bankaların, bayram ikramiyeleri ve Temmuz zammı ile birleşen promosyonlar konusunda daha cazip teklifler sunmaya devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca, emeklilere bankaların internet siteleri ve karşılaştırma platformları (HangiKredi gibi) üzerinden promosyon kampanyalarını karşılaştırarak en iyi teklifi bulmaları öneriliyor. Örneğin, ING Bank, otomatik fatura talimatı verildiğinde ek 10.000 TL promosyon sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMANIN ADIMLARI

Emekli promosyonu almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Banka Seçimi: Emekliler, farklı bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırmalıdır. Bankaların sunduğu en yüksek promosyonlar şu şekildedir:

VakıfBank: 27.000 TL’ye kadar promosyon

ING: 25.000 TL + ek avantajlar

TEB: 21.000 TL + fatura talimatıyla 19.000 TL

Akbank: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para

Garanti BBVA: 15.000 TL

Başvuru: Promosyon başvurusu, banka şubelerinden, mobil uygulamalardan, internet bankacılığından veya ATM’lerden yapılabilir. Örneğin, Halkbank Mobil uygulamasında "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden başvuru yapılabilir.

Taahhütname İmzalama: Başvuru sonrasında, emekli maaşının üç yıl boyunca belirtilen bankadan alınacağına dair taahhütname imzalanır.

Ödeme Süresi: Promosyon ödemesi, maaşın banka hesabına yatmasının ardından 3 iş günü içinde hesaba aktarılır.

EK AVANTAJLAR VE KOŞULLAR

Bazı bankalar, ek avantajlar sunarak promosyon tutarını artırmaktadır. Bu avantajlar arasında:

Otomatik fatura talimatı verme,

Kredi kartı kullanımı,

Yeni müşteri referansı gibi şartlar yer alıyor. Örneğin, Albaraka Türk, iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda 1.400 TL ek ödeme yapıyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekliler, mevcut promosyon süresi dolmadan banka değiştirebilir. Ancak, önceki promosyonun kalan süresi için iade talep edilebilir. Banka değişikliği için iki yöntem bulunmaktadır:

e-Devlet Üzerinden:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Kurumlar listesinde "Sosyal Güvenlik Kurumu"nu seçin.

“4A, 4B, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur” seçeneklerinden uygun olanına tıklayın.

"Banka ve Adres Değişikliği" bölümünden yeni bankayı seçin.

Taahhütname şartlarını kabul ederek işlemi tamamlayın.

SGK veya Kurum Üzerinden:

SSK/Bağ-Kur emeklileri, SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurabilir veya e-Devlet üzerinden "Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi"nde bankayı belirtebilir.

Emekli Sandığı emeklileri, çalıştıkları kuruma dilekçe ile yeni bankalarını bildirebilir.

Notlar:

Maaş hesabında bloke bulunması durumunda (örneğin, kredi borcu), banka değişikliği sadece şubeden yapılabilir.

Bankalar, otomatik ödeme talimatı gibi ek şartlar isteyebilir.

Banka değişikliği işlemi, genellikle 1-2 ay sürebilir, ancak bankaya göre süre değişkenlik gösterebilir.

Emekli promosyonları, Temmuz ayında yapılacak maaş zammı öncesi emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı sunuyor. Bankalar arasındaki sert rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon tutarları ve avantajlar sağlıyor. Emekliler, bankaların sunduğu teklifleri karşılaştırarak en uygun promosyonu alabilir, maaşlarını taşıyan bankalarını değiştirmek için ise kolayca işlemlerini gerçekleştirebilir.