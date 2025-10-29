İstanbul’dan aldığı yükü Bulgaristan’a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tırını park etti.

Akşam saatlerinde Yeşilsancak’ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi.

Emekli Polis Ölümü (1)

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yeşilsancak’ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli Polis Ölümü (2)

Sanayi sitesinde acı olay: Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı 12 yaralı!
Sanayi sitesinde acı olay: Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı 12 yaralı!
İçeriği Görüntüle

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeşilsancak’ın cenazesinin Adapazarı’na gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA