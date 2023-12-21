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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik aylığı alan vatandaşlar için kritik bir konuda önemli bilgiler paylaştı. Karakaş, emekli aylığı talep dilekçesini zamanında vermenin maliyet açısından önemine vurgu yaparak, özellikle Aralık ayında yapılan başvuruların yeni yılda emekli aylığı alacak kişilere önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

Karakaş, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dilekçenin verilme tarihini belirlemenin aylık bağlama oranlarını etkilediğini açıkladı. 2021 Aralık ayı ile 2022 Ocak ayında emekli olan bireyler arasında görülen yüzde 9 gibi belirgin farklar, dilekçe tarihlerinin aylık bağlama oranlarına etkisine dikkat çekti.

Özellikle 2023'e giriş yapılacak Aralık ayında dilekçe vermenin, özel sektörde 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023, kamu sektöründe ise 15 Ocak 2023'te başlayan bir yıl dönemi nedeniyle maaş hesaplamalarında önemli değişikliklere sebep olabileceğini belirten Karakaş, özel ve kamu sektörü çalışanları arasındaki farklılıkları da vurguladı.

Karakaş, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, özellikle ocak ayında dilekçe vermenin daha avantajlı olduğunu belirterek, yüzde 65 ve üzeri enflasyon durumlarında emekli aylığı alacak kişilere daha fazla gelir sağladığını dile getirdi.

Son olarak, kıdem tazminatlarına da değinen Karakaş, asgari ücretteki artışın kıdem tazminatlarına yüzde 50'lik bir artış getirebileceğini vurguladı. Bu nedenle, emekli olmak isteyen bireylerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak emeklilik dilekçesini zamanında vermesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.