HAK-İŞ Konfederasyonu, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak sigortalıların emekli maaşlarında yaşanabilecek farklara dikkat çekerek, emeklilik başvurusu yapmayı düşünenleri önemli tarihler konusunda uyardı. Konfederasyondan yapılan açıklamada, 2024 yılında emekli olacakların, 2025 yılına göre daha yüksek maaş alabileceği belirtilirken, emeklilik tarihinin doğru seçilmesinin önemine vurgu yapıldı.

HAK-İŞ, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacakların maaşları arasında önemli farklılıklar olabileceğine dair kamuoyunda tartışmaların sürdüğünü belirtti. Açıklamada, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının, maaş farklarının temel nedeni olduğu ifade edildi. 2024 yılı emekli maaşlarının, 2023 yılı verilerine dayandığı, bu nedenle daha avantajlı olabileceği kaydedildi.

2025 yılı emekli maaşlarının, 2024 yılına göre daha düşük olabileceği ve bu farkın ilerleyen yıllarda daha da artabileceği belirtildi. HAK-İŞ, bu durumun nedenini, 2024 yılı enflasyon ve büyüme oranlarının 2023 yılına kıyasla daha düşük olmasının muhtemel olmasına bağladı. Açıklamada, 2024 yılında emekli olacakların daha yüksek maaş alabileceği, bu farkın %25-35 oranında değişebileceği ifade edildi.

HAK-İŞ, emeklilik başvurusu yapacakların dilekçelerini belirli tarihlerde vermelerinin faydalı olacağını belirtti. Özellikle kamu kurumlarında çalışanlar için belirlenen son başvuru tarihlerine dikkat çekilerek, bu tarihlere uymayanların 2025 yılı emeklisi olarak değerlendirileceği uyarısında bulunuldu. Konfederasyon, adil ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi için çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını ve bu konuda yakında bir rapor yayımlayacaklarını da duyurdu.