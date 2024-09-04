Emekli öğretmeni Mustafa Pehlivan, vefat etti. Emekli müzik öğretmeni Mustafa Pehlivan kimdir? Detaylar haberimizde…

70 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Mustafa Pehlivan, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki evinde vefat etti. Müzik camiasında önemli bir isim olarak bilinen Pehlivan, birçok koroda yer almış ve sevgiyle anılmıştı.

Mustafa Pehlivan’ın vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Pehlivan için 4 Eylül Çarşamba günü, Mehmet Akif Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.