Yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Duran Özker’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine Özker’in ev adresine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle daireye balkondan girdi.

İçeri giren ekipler Özker’i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde emekli öğretmenin birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Özker’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olay, Karaman’da İmaret Mahallesi 167. Sokak’taki 4 katlı apartmanın son katında yaşandı.