Yozgatlılar dâhil binlerce emeklinin beklediği zam haberi geldi! Ekonomistlerin yaptığı tahminlere göre, eylül ayı TÜFE rakamının yüzde 4,9 olması bekleniyor ve bu rakam, emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde hayati bir önem taşıyor.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ekim ayı itibarıyla yüzde 25,29'luk bir zam oranı öngörülüyor. Bu oran, emekli aylıklarının temelini oluşturacak ve milyonlarca emeklinin gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak.

Ayrıca, emekli maaşlarına ek zam için gözler ekim ayına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek zam düzenlemesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hazırlanan taslak metin, meclis açıldığında değerlendirilecek. Son dakika açıklamasına göre, Bakan Vedat Işıkhan, ekim ayında bir müjde gelebileceğini belirtti.

“EMEKLİYE ÖZEL BİR İKRAMİYE ÖDEMESİ GÜNDEMDE”

Emekli aylıklarına ek olarak, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için de hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, emekliye özel bir ikramiye ödemesi gündemde. Bu ikramiyenin 5 bin lira olacağı konuşuluyor ve nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Emekli maaşları için değişiklikler üzerine çalışılırken, emeklilerin beklentileri ve talepleri göz önünde bulunduruluyor. İlerleyen dönemde emekli aylıklarının yükseltilmesi hedefleniyor ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyelerine çıkarılması planlanıyor.

EMEKLİLERE YAPILACAK ZAMLAR İÇİN 3 FARKLI FORMÜL MASADA

Türkiye'de emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeler ve ara zamlar için 3 farklı formülmasada tartışılıyor.

1. Oransal Artış Formülü: İlk formülde, emeklilerin tamamına oransal bir artış yapılması öngörülüyor. Bu artış refah payı olarak dağıtılabilir. Bu senaryoya göre, temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış yapılması planlanıyor.

2. Seyyanen Artış Formülü: İkinci formülde ise kök maaşlara yapılacak seyyanen bir artış düşünülüyor. Temmuz ayında kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere yüzde 25 zam yapılmış, ancak ellerine geçen para 7 bin 500 lira seviyesinde kalmıştı. Bu formülle, bu durumun düzeltilmesi hedefleniyor. Ayrıca, seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da değerlendiriliyor.

3. Taban Maaş Artışı Formülü: Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması öne çıkıyor. Taban maaşta yapılacak bir artış, emeklilerin alacakları en düşük aylığı yükseltecek ve hazine desteği artırılacak. Bu senaryoda konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesinde.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 34,29)

Memur – 22 bin 17 lira – 29 bin 566 lira

Memur emeklisi – 9 bin 876 lira – 13 bin 262 lira

Memur maaşlarına yönelik Temmuz 2023 ve sonrasındaki 3 aylık tahmini artışlar şu şekildedir:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 - Temmuz 2023: 32 bin 438 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 43 bin 560 lira

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 - Temmuz 2023: 22 bin 926 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 30 bin 787 lira

Uzman Öğretmen 1/4 - Temmuz 2023: 29 bin 525 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 39 bin 649 lira

Öğretmen 1/4 - Temmuz 2023: 26 bin 642 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 35 bin 777 lira

Başkomiser 1/3 - Temmuz 2023: 32 bin 613 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 43 bin 795 lira

Polis Memuru 8/1 - Temmuz 2023: 29 bin 512 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 39 bin 631 lira

Uzman Doktor 1/4 - Temmuz 2023: 37 bin 162 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 49 bin 904 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 - Temmuz 2023: 26 bin 428 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 35 bin 490 lira

Mühendis 1/4 - Temmuz 2023: 33 bin 109 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 44 bin 462 lira

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - Temmuz 2023: 23 bin 525 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 31 bin 591 lira

Profesör 1/4 - Temmuz 2023: 48 bin 111 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 64 bin 608 lira

Araştırma Görevlisi 7/1 - Temmuz 2023: 31 bin 750 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 42 bin 637 lira

Vaiz 1/4 - Temmuz 2023: 27 bin 608 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 37 bin 74 lira

Avukat 1/4 - Temmuz 2023: 31 bin 549 lira / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 42bin 367 lira

(Haber Merkezi)