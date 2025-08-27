Emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre, 2026 yılında emekli olacakların maaşları, bu yıl ve 2025 yılında emekli olanlara kıyasla daha düşük olacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yüksek enflasyonun emekli aylıkları üzerinde olumsuz etki yarattığını belirterek, “Yeni emeklilerin aylık bağlama oranlarında da düşüş yaşanıyor” dedi.

Enflasyon Maaşları Eritiyor

Erdursun, enflasyon oranına bağlı olarak 2026’da emekli olacakların maaşlarında yüzde 3,75 ile yüzde 7,9 arasında kayıp yaşanabileceğini söyledi.

%24 enflasyon olursa 2026’da emekli aylıkları, 2025’e göre yüzde 7,9 düşük olacak.

%30 enflasyon olursa 2026’da emekli aylıkları, 2025’e göre yüzde 3,75 düşük olacak.

2024’ten 2025’e Geçiş Daha Sertti

2024’te emekli olmayıp 2025’e bırakanların yüzde 31 oranında maaş kaybı yaşadığına dikkat çeken Erdursun, 2025’ten 2026’ya geçişte kaybın daha düşük olacağını belirtti.

Maaş Ne Kadar Düşecek?

Yapılab hesaplamalarına göre, 2026 yılında emekli olacaklar, bu sene emekli olanlara göre yüzde 4 ila 8 arasında daha az maaş alacak.

Örneğin, bugün emekli olan bir kişi 20 bin TL maaş alırken, 2026’da emekli olacak aynı kişi 18 bin 420 TL ile 19 bin 250 TL arasında maaş alabilecek.