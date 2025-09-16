Temmuz 2025 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam almıştı şimdi ise, Ocak 2026 zammının ne kadar olacağı merak konusu halinde.

Enflasyon verileriyle birlikte hesaplamalar hız kazandı. Kalan dört aylık rakamın duyurulmasıyla birlikte emeklilerin kesin zam oranı da belirlenecek.

Merkez Bankası, Ağustos ayında yayımladığı enflasyon raporunda 2025 yıl sonu için yüzde 25 ila yüzde 29 aralığında bir beklenti duyurdu.

Alt senaryo (%25 enflasyon): 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 86 liraya yükseliş sağlayacak.

Üst senaryo (%29 enflasyon): 6 aylık enflasyon yüzde 10,56 olarak hesaplanıyor. Bu durumda en düşük maaş 18 bin 663 liraya çıkacak.

Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 10,14 olacak.

Diğer yandan, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 olarak öngörüldü. Bu beklenti gerçekleşirse emekli maaş zammı yüzde 11,3 seviyesinde olacak.

Bu senaryolar ışığında maaşı 16.881 TL, 17.500 TL, 18.000 TL ve 18.500 TL olan emeklilerin yeni maaşları farklı oranlarla artacak.

Emekli maaşlarının artış oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek.