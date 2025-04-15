En düşük emekli maaşına yönelik yeni düzenlemeler, enflasyon verilerine göre kök aylıklar ve ek ödemeleri de kapsayacak şekilde planlanırken, bankacılık sektöründe ise yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle nakit işlem limitleri yeniden belirlendi.

Ocak ayında yapılan yüzde 15,75’lik artışla 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, Temmuz ayında yeniden zamlanarak 17.000 TL seviyesini aşması gündemde. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2025 yılının ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 17,91’e ulaşması bekleniyor. Bu oran, maaşlara doğrudan yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 17.060 TL’ye yükselebilir.

KÖK MAAŞLAR VE EK ÖDEMELER DE ZAMDAN ETKİLENECEK

Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin sadece taban maaşları değil, aynı zamanda kök maaşları ve bu maaşlara bağlı olarak ödenen ek ödemeleri de kapsayacağı ifade ediliyor. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarındaki artışın daha yüksek seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerde konuşulan zam senaryoları emekliler arasında umut yarattı. Temmuz ayı yaklaştıkça, gözler yeniden Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrildi.

TÜİK VERİLERİYLE ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını şekillendirmeye başladı. İlk üç ayda kümülatif enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, emeklilerin halihazırda bu oranda zammı garantilediği anlamına geliyor.

Memur ve memur emeklileri ise Temmuz ayında toplu sözleşme gereği yüzde 5 zam alacak. Ancak 6 aylık enflasyon oranının bu zammı aşması durumunda aradaki fark da maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan veriler ışığında memurların yüzde 3,83 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 9,03’lük artış alması öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun; Nisan ayında yüzde 3,07, Mayıs’ta yüzde 2,20 ve Haziran’da yüzde 1,70 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentiler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17,91’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu durumda;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,91 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,23 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 16,79’luk bir artış elde edecek.

Zamlı maaşlar, Temmuz ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri 25-28 Temmuz arasında olacak.

Memur emeklileri ise genellikle ayın ilk haftasında maaşlarına kavuşacak.

BANKALARDA HAREKETLİLİK: NAKİT İHTİYACIYLA LİMİTLER GÜNCELLENDİ

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların artan nakit ihtiyacına yanıt vermek isteyen bankalar, ATM üzerinden yapılan ücretsiz para çekme limitlerini artırdı. Nakit ihtiyacının özellikle kurbanlık alışverişlerinde yükseldiği bu dönemde, bankacılık sektörü bayram yoğunluğuna karşı önlem aldı.

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olan günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu. Banka, bu limitin kartlı veya kartsız (QR kod/Bluetooth) işlemler için geçerli olduğunu açıkladı. 20 bin TL üzerindeki çekimlerde ise ek ücret uygulanacak.

DenizBank, mevcutta 7.500 TL olan limitini 10 bin TL’ye çıkarırken, Akbank da benzer bir düzenlemeye giderek müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamayı hedefledi. Sektör kaynaklarına göre, yakın zamanda kamu bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.

KOMİSYONLAR VATANDAŞI ZORLUYOR

Yükseltilen limitlere rağmen, vatandaşların büyük tutarlarda nakit çekim talepleri komisyonlara takılıyor. Bankaların belirlediği üst limitin üzerinde para çekmek isteyen müşteriler, işlem başına alınan yüksek komisyon oranlarıyla karşılaşıyor. Bu durum, özellikle sabit gelirli ve düşük maaş alan emekliler için ek bir mali yük oluşturuyor.