Eşiyle tartışan emekli astsubay, 14 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyip beylik tabancasıyla önce eşini, sonra kendini vurdu. Kadın olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhamit Mahallesi'nde Otuklar Konağı'nın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Naciye Bulanık (45) ile tartışan emekli Astsubay Cesur Bulanık (47), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evde bulunan çocuğu T.B.’ı (14) odaya kilitleyerek, salonda beylik tabancasıyla karısını göğsünden vurdu.

Kadın kanlar içinde yere düşerken, emekli astsubay daha sonra tabancayı kafasına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan 14 yaşındaki çocuk salonun kapısını kırıp içeriye girince korkunç manzarayla karşılaştı.

Anne ve babasını kanlar içinde yerde bulan çocuk, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekipleri konak kapısının açılmaması nedeniyle balkondan tırmanarak eve girdi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra polis ekiplerince odanın kapısı kırılarak dış kapı açıldı.

Naciye Bulanık olay yerinde hayatını kaybederken, emekli astsubay ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesur Bulanık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evde bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince koruma altına alındı. Telefonla yakınlarını arayan 14 yaşındaki T.B., "Babam nefes alıyor" diyerek olayı haber verdi.

Olay yerine gelen Aksaray Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü olay yerinde incelemeler yaparken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de yaptığı detaylı incelemenin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.