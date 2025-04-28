Aksaray’da emekli astsubay Cesur Bulanık, tartıştığı eşi Naciye Bulanık’ı beylik tabancasıyla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin 14 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.

Aksaray’ın Şeyhamit Mahallesi’nde bulunan Otuklar Konağı’nda meydana gelen olayda, emekli astsubay Cesur Bulanık (47), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Naciye Bulanık’ı (45) silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Bulanık, evde bulunan 14 yaşındaki oğulları T.B.’yı bir odaya kilitledi. Ardından beylik tabancasıyla eşini göğsünden vurdu. Eşinin yere yığılmasının ardından silahı başına doğrultan Cesur Bulanık, tetiğe basarak intihara teşebbüs etti.

Silah sesleri üzerine odadan çıkmaya çalışan T.B., kapıyı kırarak salona girdiğinde anne ve babasını kanlar içinde buldu. 14 yaşındaki çocuk hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine balkondan eve tırmandı. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, kapı daha sonra kırılarak ekiplerin giriş yapması sağlandı. Yapılan kontrollerde Naciye Bulanık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından koruma altına alınan T.B.’nin telefonla yakınlarını arayarak "Babam nefes alıyor" dediği öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Savcısı ile İl Emniyet Müdürü olay yerinde inceleme yaparken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma gerçekleştirdi. Naciye Bulanık’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.