Aydıncık Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Aydındık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Şirket Müdürü Harun Çelik, İşyeri Sendika Temsilcisi İlyas Tomruk ve sendika üyesi işçiler katıldı.

Hizmet İş Sendikası ile Aydıncık Belediyesi Ay Kent Personel Limited Şirketi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç ilk altıay için yüzde 98 oranında ücret zammı yapıldı. Sosyal Haklara yüzde 150 oranında zam yapıldı.

İmza töreninde bir açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız, ”Öncelikle ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyonda emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarına can suyu olan, emekçinin, alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, hizmet eden üyelerimizin alın terlerinin kutsallığını bilen Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak’a toplu-iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere sendikamız, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Aydıncık için alın teri döken işçi kardeşlerimize sözleşmemiz hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir