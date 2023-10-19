Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıkaya Öğrenci Yurdu Müdürü Esra Karaduman, öğrenciler ve idari personelden oluşan heyet Sarıkaya Müftülüğünü ziyaret etti.
Ziyaret sırasında yurt bünyesinde müftülüğün yapabileceği aktivitelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Bayan hocaların düzenli bir şekilde sohbet programları yaptığı TDV yurdu 100'den fazla üniversite öğrencisine barınma imkanı sağlıyor.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, yurttaki öğrencilere manevi rehberlik yapma hususunda azami desteği sağlama gayretinde olacaklarını söyledi.
İkram ve günün anısına çekilen fotoğraftan sonra ziyaret sona erdi. (İlknur Erkol)Kaynak: İleri Gazetesi