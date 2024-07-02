Elvan Koçak, Adnan Oktar'ın suç örgütü tarafından kızları Büşra Koçak ve Şeyma Koçak'ı kaçırılan bir baba olarak bilinmektedir. 1975 yılında doğan Elvan Koçak, Türkiye kökenli olup Avusturya'ya göç etmiş ve fırıncılık mesleğini icra etmektedir.

Koçak'ın hayatı, eşi Gülperi Hanım'ın A9 kanalında Adnan Oktar'ın propagandasına maruz kalmasıyla değişmiştir. Gülperi Hanım'ın örgütün etkisine girmesi sonucunda evlilikleri sonlanmıştır. Ancak Elvan Koçak, kızları Büşra Koçak ve Şeyma Koçak'ı kaybetmemek adına mücadele etmiş ve onları kurtarmak için çabalarını sürdürmüştür.

Adnan Oktar'ın suç örgütü, genellikle "kedicik" olarak adlandırılan kadınları alıkoyarak onların hayatlarını kontrol altına almıştır. Bu örgütün kurbanlarından biri de Elvan Koçak'ın kızları olmuştur. Büşra ve Şeyma, henüz reşit olmadan örgüt tarafından kaçırılmış ve uzun bir süre ailelerinden ayrı kalmışlardır.

Elvan Koçak, kızlarının kaçırılmasının ardından hukuki mücadeleye girişmiş ve uluslararası düzeyde bu konuya dikkat çekmiştir. Olay, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir.