Dünyanın en zengin kişisi, mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk, son olarak 44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak büyük bir finansal hamle gerçekleştirdi.

ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİM HAYATI

28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da doğan Musk, Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğudur. Genç yaşta yazılım programlama ve kodlama öğrenerek ilk işini 12 yaşında kendi yazdığı uzay oyunu Blastar'ı 500 dolara satarak yaptı. Eğitim hayatına Bryanston Lisesi'nde başladı ve Pretoria Boys Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında 17 yaşında, Güney Afrika ordusundan kaçmak için evden ayrıldı ve 1992 yılında Queen's University'de iki yıl okuduktan sonra University of Pennsylvania'ya geçti. Wharton School'da ekonomi ve fizik okudu, ardından Silikon Vadisi'ne taşınarak Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmaya başladı, ancak tamamlamadan ayrıldı.

İLK İŞ DENEYİMLERİ VE ŞİRKET KURULUŞLARI

Musk, 1995 yılında kardeşi Kimbal Musk ile birlikte Zip2 adlı sanal bir rehber projesine başladı. 1999 yılında Compaq, Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi karşılığında satın aldı. Musk, kazandığı geliri 1999 yılında X.com adlı bir finans ve ödeme servisi kurmak için kullandı. X.com, Confinity ile birleşerek PayPal’ı oluşturdu ve 2002’de eBay tarafından 1.5 milyar dolara satın alındı. Musk, bu satıştan elde ettiği gelirle SpaceX ve Tesla'ya yatırım yaptı.

SPACEX: UZAYDA DEVRİM

Haziran 2002’de kurulan SpaceX, dünya çapında en ileri teknolojiye sahip roketleri üretmektedir. İlk olarak dikine geri inebilen roketleri geliştirerek uzaya malzeme ve insan göndermenin maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. SpaceX, Starlink adlı uydu internet hizmeti sunarak dünya genelinde erişim sağlıyor. Şirket, Falcon 1, Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerini üretti. Starship modeli, Ay’a ve Mars’a yapılacak keşifler için planlanıyor. SpaceX ayrıca Dragon kapsülü ile uzay istasyonlarına astronot göndermektedir.

TESLA: ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN LİDERİ

Musk, Tesla Motors’un ortak kurucusudur ve ürün tasarım başkanlığı yapmaktadır. 2008 krizinde CEO'luk görevini üstlenen Musk, Tesla’yı elektrikli araç pazarında lider konuma getirdi. Tesla Roadster, Model S, Model X, Model 3 ve Model Y gibi çeşitli modeller üreterek global pazarda önemli bir yere sahiptir. Şirket, günümüzde dünyanın en değerli otomobil markası olarak biliniyor.

SOLARCİTY VE DİĞER GİRİŞİMLER

Musk, SolarCity adlı güneş enerjisi sistemi sağlayıcısının da kurucusudur. Şirket, ABD'nin en büyük güneş enerji sistemleri üreticisidir. Ayrıca, Musk'ın The Boring Company, OpenAI, Neuralink gibi girişimleri bulunmaktadır. Hyperloop adlı vakumlu tüp içinde hareket eden kapsül projesi, gelecekteki ulaşım yöntemleri arasında yer almaktadır.

TWİTTER VE SOSYAL MEDYA

Musk, Nisan 2022’de Twitter'ın yüzde 9.2 hissesini alarak en büyük ortağı oldu. Sonunda Twitter'ın tüm hisselerini satın alarak, sosyal medya platformunun geleceği hakkında büyük değişiklikler yapmayı hedefliyor. Twitter'ı, video yükleme, para transferi, sohbet ve profil oluşturma gibi çeşitli işlevlerin birleştiği bir mecra haline getirmeyi planlıyor.

KRİPTO PARALAR VE KİŞİSEL YAŞAM

Musk, Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto paralara olan ilgisiyle tanınmaktadır. Bitcoin'in çevresel etkileri konusunda endişelendiği için Tesla ile Bitcoin satışını durdurdu. Ancak Dogecoin'in gelecekteki para birimi olacağına inanıyor. Özel hayatında ise, ilk eşi Justine Musk ile boşandıktan sonra çocukları oldu. Grimes ile olan ilişkisi sonucu X Æ A-12 ve Exa Dark Sideræl adında çocukları dünyaya geldi.

VAKIFLAR VE YARDIMLAR

Musk, Musk Foundation aracılığıyla bilim eğitimi, çocuk sağlığı ve temiz enerji alanlarında hayır işlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, Ukrayna'ya Starlink ekipmanları ve hizmetleri hibe etti.

Elon Musk, teknoloji ve girişimcilikteki etkisiyle dünya çapında dikkat çekici bir figür olarak konumlanmaktadır.