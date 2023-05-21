Ziraat Odaları Birliği Genel Kurulu Üyesi Eyyup Elmalı, Yeni dönemde daha iyi çalışacağız. Toprağını üreten, alın teri döken, çiftçinin yanında olmaya onlarla devletimiz arasında köprü kurmaya, yeniden projelerin önünü açmaya devam edeceklerini söyledi.

Elmalı, hem Yozgatlı çiftçilerimizin hem de Türkiye genelinde topraktan ekmeğini kazanan insanların sofrasına giden ekmekte hakkı olan çiftçinin üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Asıl üyeleri şu şekilde; Şemsi Bayraktar, Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Yunus Kılınç, Eyyup Elmalı, Mehmet Baştuğ ve Ahmet Eyyüpoğlu şeklinde.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise; Sadullah Karaaslan, Ali Şener Bayraktar, Mehmet Latif Maskan, Ahmet Çankaya, İbrahim Hacıoğulları, Mehmet Karakaya, Mehmet Ali Doğru, Cuma Yiğit, Rıdvan Özmen ve Hakan Hakverdi şeklinde. Haber Merkezi