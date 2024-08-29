Yozgat’ta yaşayan Ahmet Yıkılmaz isimli vatandaşın büyüklüğü ile dikkat çeken yeşil renkteki çekirgenin çay kaşığı ile su ihtiyacını karşıladığı video, sosyal medyada ilgi ile izlendi.

Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde bulunan öğretmenevinin bahçesinde Ahmet Yıkılmaz isimli bir vatandaşın, çay kaşığı ile bir çekirgenin su ihtiyacını karşılaması, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Arkadaşlarıyla sohbet esnasında koluna konan iri cüssesi ve yeşil rengiyle dikkat çeken çekirgenin susadığını fark eden Yıkılmaz, çekirgeye çay kaşığı ile su uzattı.

Yıkılmaz’ın uzattığı suyu içen çekirgenin o hallerini, Yıkılmaz’ın arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yıkılmaz su ihtiyacını gideren yeşil çekirgeyi bir süre sonra çalılık alana bıraktı.

Sosyal medya hesabından gülümseten ve yüreklere dokunan görüntüyü paylaşan Yıkılmaz’ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.