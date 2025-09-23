Bir iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanan çalışan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Başakşehir’de, bir iş yerinde gerçekleşen şaşırtıcı olayda, yabancı uyruklu bir çalışan yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanan çalışan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili dört kişiyi “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olay, Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi’nde saat 16.00 civarlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Nicolai Palamarciuc adlı yabancı uyruklu çalışan, iş yerine ait bazı evrakları izinsiz olarak alıp götürmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, Palamarciuc’u durdurdu ve iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine iş yeri sahibinin akrabaları geldi. İş yerine gelen R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı.

Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.