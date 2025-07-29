Ziyaret kapsamında sektörün mevcut durumu ve bölge ekonomisine katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programa ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Başkan Hüseyin Akay, konuklarına Kayseri Şeker’in faaliyetleri, üretim kapasitesi ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Akay, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize değer katacak iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.