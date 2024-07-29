Tarım arazilerine yatırım yapanlar için önemli gelişme! Bakanlık harekete geçti. Detaylar haberimizde…

Tarım arazilerinin uzun süre atıl kalması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım attı. Bu iki bakanlık, uzun süre ekilmeyen veya üzerine konut yapılmayan arazilerin belirlenmesi ve yeniden tarıma kazandırılması için ortak bir çalışma başlattı.

ATIL ARAZİLERE YENİDEN HAYAT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, iki yıl boyunca kullanılmayan araziler tespit edilmeye başlandı. Tapu sahipleri, iki yıl boyunca arazilerine ev yapmaz veya tarım yapmazlarsa, devlet bu arazileri alarak tarım yapmak isteyenlere kiralayabilecek. Böylece binlerce dönümlük arazi yeniden üretime kazandırılacak.

ARAZİ YATIRIMLARI ARTIYOR

Son zamanlarda, konut almak yerine yatırım amaçlı arsa veya tarla satın alan vatandaşların sayısında artış yaşandı. Konut satışları düşerken, arazi satışları yükselişe geçti. Ancak, birçok vatandaşın arazi üzerine ev yaptıracak parası olmadığından, konut yapımı gerçekleştirilemedi. Bu nedenle, pek çok arazi atıl durumda kaldı.

ARSA VE ARAZİ SATIŞLARINDA REKOR

Geçtiğimiz yıl konut dışı alımlarda rekor kırılırken, bu yıl da arsa ve arazi satışlarında artış devam etti. 1 milyon ile 3 milyon lira arasında değişen imarlı arsalar ve 500 bin ile 900 bin lira arasındaki tarlalar büyük ilgi gördü. Ancak, yatırım yapan çoğu kişi bu alanları ekip biçmedi veya üzerine ev yapmadı. Bu durum tarım sektörüne zarar vermeye başlayınca bakanlıklar harekete geçti.

BAKANLIKLARIN ORTAK ÇALIŞMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, en az iki yıldır konut yapılmayan tarım arazilerini kiralamak için belirlemeye başladı. Kiralama bedelleri ise tapu sahiplerine ödenecek. Bu adım, hem tarım sektörüne hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu önemli gelişmelerle birlikte, tarım arazilerine yatırım yapanların dikkatli olması ve arazilerini etkin bir şekilde kullanması büyük önem taşıyor.