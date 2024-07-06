Elif Tuncel Aktaş hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Elif Tuncel Aktaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte tüm soruların cevapları...

ELİF TUNCEL AKTAŞ KİMDİR?

Elif Tuncel Aktaş, editör ve eğitmen olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda markalara sosyal medya iş birlikleri, içerik yönetimi danışmanlığı ve kampanya çekimleri için prodüksiyon ve kreatif direktörlük hizmetleri sunmaktadır.

2008 yılından bu yana InStyle, ALL, ELLE gibi moda dergilerinde stil, moda, güzellik ve wellness editörlüğü yapmıştır. Kariyeri boyunca Roberto Cavalli’den Chiara Ferragni’ye pek çok ünlü isimle röportajlar gerçekleştirmiş, cilt bakımı, sağlık, beslenme, stil ve moda üzerine makaleler yazmıştır. Ayrıca markaların mağaza içi etkinliklerinde stil danışmanlığı yapmış ve güzellik ile wellbeing alanında çeşitli uzman ve doktorlarla gerçekleşen söyleşi etkinliklerinde moderatörlük görevini üstlenmiştir.

ELİF TUNCEL AKTAŞ’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAYATI

Elif Tuncel Aktaş, lisans eğitimini 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde 2.'lik derecesiyle tamamlamıştır. 2011 yılında London College of Fashion’daki Moda Medyası ve Styling programına katılmıştır. Bütüncül sağlık ve well-being ilgi alanına girdikten sonra ise Avrupa Beden Psikoterapisi Derneği (EABP) tarafından onaylı “Beden Psikoterapisi Temel Eğitimi” ve Institute for Integrative Nutrition’ın “Bütüncül Sağlık” sertifika eğitimlerini almıştır.

ELİF TUNCEL AKTAŞ’IN EŞİ KİMDİR?

Elif Tuncel Aktaş, Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş ile evlidir. Türkiye’de fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından biri olan Dr. Ümit Aktaş ile evli olan Elif Tuncel Aktaş'ın bir de çocukları bulunmaktadır.

ELİF TUNCEL AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1980 doğumlu olan Elif Tuncel Aktaş, 2024 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Eşi Dr. Ümit Aktaş ise 1970 doğumlu olup çift arasında 10 yaş fark bulunmaktadır.

Elif Tuncel Aktaş’ın öne çıkan bazı çalışmaları şunlardır:

Demet Özdemir ile ELLE dergisi için güzellik çekimi

Hayko Cepkin ile ALL dergisi için kapak çekimi

İstanbul Moda Akademisi’nde “Moda Editörlüğü” programının ana eğitmeni olarak görev almak

“Stil Danışmanlığı ve İmaj Yönetimi”, “Styling”, “Güzellik Editörlüğü” gibi kısa eğitimler düzenlemek

Elif Tuncel Aktaş’ın iyi yaşam, güzellik ve stil alanlarında “İçten Dışa Parlatan” tavsiyeleri için Instagram hesabı @eliftuncelofficial’u takip edebilirsiniz.

Elif Tuncel Aktaş ve eşi Dr. Ümit Aktaş, 6 Temmuz 2024 tarihinde Now TV kanalında yayınlanan Mehmet Özer ile Mutfakta programına konuk olmuşlardır.