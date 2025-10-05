Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Elif Oğuz’un hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi, akademi dünyasında olduğu kadar öğrencileri ve sevenleri arasında da büyük bir üzüntüye yol açtı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün değerli hocalarından Doç. Dr. Elif Oğuz’un vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Üniversite çevrelerinde saygı duyulan bir isim olan Oğuz’un vefatı, öğrenciler tarafından da sosyal medyada taziye mesajlarıyla anıldı.

Elif Oğuz Kimdir?

Doç. Dr. Elif Oğuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ardından akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde araştırma görevlisi olarak başladı.

Daha sonra İskoçya’da bulunan University of Strathclyde’de araştırmacı olarak görev alan Oğuz, akademik alanda önemli çalışmalara imza attı. 2020 yılından sonra “Doçent” unvanını alan Elif Oğuz, bilim dünyasında özellikle yenilenebilir enerji, yüzer sistemler (offshore/floating systems) ve sayısal modelleme konularında yaptığı araştırmalarla biliniyordu.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yapılan açıklamada, “Değerli bir öğretim üyesini kaybettik. O, hem öğrencileri hem meslektaşları için bir ilham kaynağıydı” ifadelerine yer verildi.

Ölüm Sebebi Ne?

Doç. Dr. Elif Oğuz’un ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Vefat haberi sonrasında birçok kişi detayları merak etse de, ODTÜ yönetimi ve ailesi bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Elif Oğuz’un cenazesinin 5 Ekim Pazar günü Bursa’da toprağa verileceği belirtildi. Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Lavanta Sokak Hafız Tayyar Arseven Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından naaşı Doğanköy Mezarlığı’na defnedilecek.