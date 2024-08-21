İş hayatının yanı sıra, yaklaşık 7 yıldır politika ile gönüllü olarak ilgilenen Laçin, çeşitli siyasi oluşumlarda resmi görevler almıştır. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Laçin, gençlere hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda destek vererek, gençler tarafından sevilen bir isim haline gelmiştir.

Elif Laçin, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip olup, zaman zaman gençlerle geziler, buluşmalar ve söyleşiler düzenleyerek gençlik topluluklarının bir arada kalmasına katkı sağlamaktadır. Ülkenin yaşadığı zorlu dönemlerde de aktif bir rol üstlenen Laçin, özellikle 2023 Şubat ayında meydana gelen depremde, Adıyaman bölgesine giderek 15 gün boyunca destek çalışmaları yürütmüştür. Depremden etkilenen aileleri İstanbul’a getirerek onlara yaşam alanları sunmuş ve dayanışma içinde desteklerini sürdürmüştür.

Elif Laçin, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmaları ile toplumun çeşitli kesimlerinde fark yaratan bir isim olarak tanınmaktadır.