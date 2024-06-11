Sevilen oyuncu Merve Dizdar'ın nikahından görüntülerin gelmesinin ardından, eşi Cihan Ayger kimdir, ne iş yapıyor ve Elif Boyner ile ne zaman evlendi gibi sorular gündeme geldi. Dizdar'ın evlenmesi sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kişi tarafından tebrik mesajları yağdı. Cihan Ayger'in kaç yaşında olduğu ve eski evliliklerinin detayları da merak konusu oldu.

Cihan Ayger'in eski evliliğinin kiminle olduğu ve Elif Boyner ile ne zaman yollarını ayırdığı da araştırıldı. İşte, Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger'in hayatına dair merak edilen bilgiler...

CİHAN AYGER KİMDİR?

Cihan Ayger, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından metal sektöründe faaliyet gösteren bir firmada üç yıl boyunca satış uzmanı olarak görev yaptı. 2013 yılında farklı bir şirkette satış ve teknik servis uzmanı olarak çalışmaya başladı ve genel endüstri ve bayii sorumluluğunu üstlendi.

2017 yılında endüstriyel mineraller üreten bir şirkette alüminyum kaplama ürün müdürü olarak görev yapmaya başlayan Ayger, iş geliştirme müdürü olarak da önemli projelere imza attı. 2020 yılında Cem Boyner’in kızı Elif Boyner ile evlenen Cihan Ayger, pandemi döneminde bu evliliği sonlandırdı.

ELİF BOYNER KİMDİR?

Elif Boyner, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızıdır.

Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Boyner, aynı zamanda sanat ve moda dünyasında da adını duyurmuştur.