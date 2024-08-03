Elif Berra Gökkır’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Elif Berra Gökkır kimdir? İşte detaylar…

ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli okçumuz Elif Berra Gökkır, başarılı performansıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Son 16 turunda Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek büyük bir zafer elde eden Elif Berra Gökkır, Türkiye'nin okçuluk branşındaki umutlarını canlı tutuyor.

Elif Berra Gökkır’ın çeyrek final mücadelesi bugün saat 14.00’te gerçekleşecek. Tüm Türkiye, milli sporcumuzun bu kritik karşılaşmada da başarılı olmasını bekliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu karşılaşmalar 3 Ağustos 2024 Cuma günü devam ediyor. Atıcılık, Judo, Atletizm, Kürek, Okçuluk, Yelken, Boks dallarında kıyasıya mücadele devam ediyor.

ELİF BERRA GÖKKIR ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI!

Elif Berra Gökkır, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor! Milli okçumuz, son 16 turunda Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Elif Berra Gökkır’ın çeyrek final mücadelesi ise bugün saat 14.00’te yapılacak. Türkiye’nin okçuluk sporundaki umutlarını taşıyan Elif Berra Gökkır, bu kritik karşılaşmada da başarılı olmayı hedefliyor. Tüm gözler şimdi çeyrek finalde olacak ve spor severler, milli okçumuzun bu zorlu aşamayı nasıl geçeceğini merakla bekliyor.