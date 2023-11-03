Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Elidor İsrail malı mı? Elidor Türk malı mı? Elidor hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Elidor, 1954 yılında ilk kez üretilen bir saç bakım ürünleri markasıdır. Unilever PLC şirketi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Özellikle Türkiye pazarında yaygın olarak bilinen Elidor, aynı zamanda diğer ülkelerde farklı isimlerle, örneğin Seda, Sedal ve Hazeline markalarıyla satılmaktadır. Unilever PLC, İngiltere merkezli bir şirkettir.

Elidor, Türkiye'de tanınan bir marka olsa da aslen Unilever PLC'nin ürün gamının bir parçasıdır ve İngiltere merkezli bir şirketin ürünüdür. İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.