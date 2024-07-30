Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmı asgari ücret veya biraz üzerinde maaş alırken, mobilya sektöründe maaşlar 50 bin TL'yi aşıyor. Ahşap montaj elemanı ve ahşap CNC makine operatörü gibi 30 farklı alanda elemana ihtiyaç duyuluyor.

Mobilya sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son dönemde üretim sektöründe mavi yaka eleman eksikliği dikkat çekiyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirtti.

İHRACATTA BÜYÜK ARTIŞ

Güleç, 2003 yılında 400 milyon dolar olan ihracatın, 5,1 milyar dolara yükseldiğini ve dünya mobilya pazarındaki payın binde 5'ten yüzde 2'ye çıktığını vurguladı. Üretici sayısının da 2009'da 20 binken bugün 45 bini aştığını belirtti.

2022 resmi rakamlarına göre dünya mobilya ticareti 309 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda öne çıkıyor. Türkiye'nin 2028 yılı hedefleri arasında 12 milyar dolar mobilya ihracatı bulunuyor.

ELEMAN İHTİYACI 30 FARKLI ALANDA

Mobilya sektöründe ahşap montaj elemanı, ahşap CNC makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı gibi 30 farklı alanda elemana ihtiyaç duyuluyor. İhracat, satış sonrası, lojistik, tasarım-dizayn ve Ar-Ge departmanlarında da eleman arayışı sürüyor.

MAAŞLAR ÜÇ ASGARİ ÜCRETE KADAR ÇIKABİLİYOR

Mobilya sektöründe yeni başlayanlar asgari ücret veya biraz üzerinde maaş alırken, deneyimli ustalar iki veya üç asgari ücret seviyesinde maaş alabiliyor.

GENÇLER ÜRETİMDE ÇALIŞMAYA HEVESLİ DEĞİL

Eleman bulma sıkıntısının en önemli nedenlerinden biri, gençlerin üretimde çalışmaya hevesli olmaması. Aileler, kamu ve özel sektör olarak üretimde çalışmanın önemi vurgulanmalı. Ayrıca, imalat sektöründe çalışanlara yönelik gelir vergisi, kıdem ve emeklilik primi gibi destekleyici düzenlemeler yapılmalı.