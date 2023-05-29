31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara endüstrisi tarafından sigarayı bırakmak için alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Sigarayı bırakmak isteyenler tarafından, daha az zararlı olduğu düşünülerek, elektronik sigara ve türevlerine yönelmek sıkça başvurulan bir yöntemdir. Ancak bu tür ürünlerin yüksek nikotin oranı sebebiyle başta akciğer ve kalp olmak üzere birçok organı olumsuz etkilediği biliniyor. Sigaraya alternatif olarak sunulan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin zararlı etkilerine dikkat çeken Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Sigarayı bırakmak isteyen kişilere alternatif olarak sunulan elektronik sigaralar hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu tür sigaralar, sigara endüstrisi tarafından ‘daha az zararlı' olduğu iddia edilerek kullanmaya özendiriliyor. Bu durum, insanları yanıltıyor ve yanlış yönlendiriyor” dedi.

“SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI OLDUKÇA DÜŞÜK”

Sigara kullanma yaşının son yıllarda çok düştüğünü belirten Doç. Dr. Aydın, “Üzülerek belirtiyorum ki sigaraya başlama yaşı özellikle son yıllarda oldukça düşmüştür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, akran baskısı ve sosyal kabul görme gibi sebeplerden ötürü bu zehirle çok küçük yaşta tanışmaktadır. Çevresel etmenler ve akran baskısı sebebiyle de sigarayı bırakmak oldukça zor. Bunun neticesinde elektronik sigara kullanımı özellikle genç kuşaklar arasında giderek yaygınlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR”

Elektronik sigaraların, başta akciğer ve kalp olmak üzere mide ve bağırsaklarda da hastalık riskini arttırdığını bunun yanında beyinde ciddi hasara neden olarak iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de normal sigaralar gibi insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu sebeple toplumumuzun bilinçlenmesi için bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız” diyerek elektronik sigaraların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

“ZARARLARI ANLATILMALI, TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLMELİ”

Elektronik sigara ve türevlerinin de normal sigaralar kadar zararlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın “Bu durum, toplumumuza çok iyi anlatılarak insanlarımız bilinçlendirilmeli. Yüksek miktarda nikotin, nikel kurşun gibi zararlı kimyasalları barındıran elektronik sigaralar da bağımlılık yapmaktadır. Erken yaşlarda başlayan insanlarda beyin gelişimini önemli ölçüde etkilediği gibi kalp hastalıkları ve depresyon riskini de arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılığından kurtulmak için elektronik sigaraya başvurmanın büyük bir hata olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “Elektronik sigaranın zararları toplumumuza ve özellikle gençlerimize iyi anlatılmalı. 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü herkes için bir milat olmalı, bu özel günde lütfen sigarayı bırakın” diyerek sözlerini tamamladı. İHA