Türkiye’deki Supercharger şarj istasyonlarında Tesla araç sahiplerine uzun bir süre boyunca 7,10 TL/kWh, diğer elektrikli araç sahiplerine ise 8,80 TL/kWh fiyat uygulanıyordu. Kısa süre önce yapılan zam sonrasında Tesla araç sahipleri için fiyat 7,80 TL/kWh, diğer elektrikli araç sahipleri içinse 9,70 TL/kWh seviyesine çıkarılmıştı. Bunun üstüne bir zam daha gelmiş ve fiyatlar 8,50 TL/kWh ve 10,60 TL/kWh seviyelerine çekilmişti. Bugün yapılan zam sonrasında ise fiyatlar Tesla araç sahipleri için 8,90 TL/kWh, diğer elektrikli araç sahipleri içinse 12,50 TL/kWh oldu. Tesla Türkiye bundan önce ÖTV düzenlemesi kapsamında Model Y’ye zam yapmıştı.

Tesla Türkiye’nin Açıklaması

Bu konuda şirketten yapılan açıklama şöyle :“Tesla Model Y Türkiye – Yeni Fiyat Güncellemesi Fiyatlarımız, güncellenen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarını yansıtacak şekilde güncellenmektedir. Yeni fiyatlarla envanter listelemeleri önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 18:30’da başlayacaktır. Temmuz ayı envanter listelemeleri 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecektir. Pazartesi itibarıyla geçerli olacak yeni başlangıç fiyatları: –Model Y SR RWD Başlangıç Fiyatı: 2.241.000 TL (%25 ÖTV) –Model Y LR RWD Başlangıç Fiyatı: 3.225.240 TL (%55 ÖTV) –Model Y LR AWD Başlangıç Fiyatı: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

Zam Tarifesi Öncesinde Neler Yaşandı?

Tesla Türkiye, ÖTV düzenlemesi hakkında daha önce şunları söylemişti: “Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır. Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın. Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!” açıklamasını yaptı.