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Elektrikli araçların popülerliği arttıkça, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli araçlardaki yangın riskine dikkat çekiyor. Varol, özellikle aşırı çalışma koşulları ve harici darbelerin, elektrikli araç bataryalarındaki olumsuz durumları tetikleyerek yangın riskini artırdığını belirtiyor.

Varol, elektrikli araç yangınlarının genellikle harici darbeler ve aşırı çalışma koşulları nedeniyle bataryalardaki olumsuz durumlardan kaynaklandığını vurguluyor. Li-ion pillerin yaygın kullanımı sebebiyle, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük bakım gereksinimi gibi avantajlara rağmen, aşırı koşulların bu bataryalarda yangın riskini artırdığını ifade ediyor.

BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ VE GÜVENLİK:

Varol, yeni nesil araçlarda bulunan batarya yönetim sistemlerinin (BMS) doğru çalışması ve batarya hücrelerinin sağlıklı olması durumunda riskin en aza indirilebileceğini belirtiyor. Ancak, batarya yangınlarını söndürme teknolojileri üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olduğunu ve Li-ion batarya yangınlarının söndürülmesinin zor olduğunu ekliyor.

Varol, Li-ion batarya yangınlarını söndürmenin en etkili yolunun D tipi kimyasal kuru toz kullanmak olduğunu ifade ediyor. Yangın söndürüldükten sonra, lityum-iyon pilleri soğutmak için su kullanılabilir. Elektrikli araç yangınlarında güç kesiminin acil bir önlem olduğunu belirterek, standart araç yangın prosedürlerinin takip edilmesi gerektiğini söylüyor.