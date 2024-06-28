Doğal gaz zammı iddialarının ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Temmuz ayı doğal gaz tarifesini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, Temmuz ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı tarifelerde herhangi bir değişiklik olmadı.

BOTAŞ'ın Temmuz ayı konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 4.080 TL olarak belirlendi.

Sanayi aboneleri için tarifeler ise kademe 1'de 1000 metreküp doğal gaz için 8.549 TL, kademe 2'de ise 11.374 TL olarak açıklandı. Elektrik üretimi amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12.000 TL olarak duyuruldu.

Doğal gaz fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı Türkiye'de uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.