Yeni sistemin, 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi beklenirken, yaklaşık 1 milyon abonenin faturalarının artacağı öngörülüyor.

YENİ FATURALANDIRMA MODELİ NEDİR?

Bakan Bayraktar, mevcut desteklerin sürdürüleceğini ancak ilerleyen dönemde gelir durumuna bağlı olarak farklı bir faturalandırma modeline geçiş yapılacağını vurguladı. "Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı bir destek modeli oluşturmak istiyoruz" diyen Bayraktar, bu düzenlemenin özellikle yüksek tüketim grubundaki yüzde 3'lük dilimi hedef alacağını kaydetti.

Bu kapsamda, tüketim esaslı bir faturalama sistemine geçişin, yüksek enerji tüketen haneler için daha fazla maliyet getireceği belirtildi. Bayraktar, "Düzenlemeyi gelecek yıl uygulamaya almayı planlıyoruz. Bu süreçte, toplumun her kesiminin enflasyonla mücadelede nasıl desteklenebileceği üzerinde çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ GELİŞMELER

Bakan Bayraktar, ayrıca Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bilgiler de paylaştı. Elde edilen başarıların uluslararası düzeyde dikkat çektiğini belirten Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndan karaya gaz ulaştırılması rekor bir süre içinde gerçekleşti. Bu başarı, uluslararası petrol ve doğalgaz şirketlerinin ilgisini çekti ve ortaklık talepleri aldık" dedi.

Bayraktar, bu durumun Türkiye'nin enerji kaynakları konusundaki stratejik önemini pekiştirdiğini ve ülkenin enerji bağımsızlığı hedeflerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Yabancı şirketlerin Sakarya sahasına yatırım yapma isteği, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırma çabalarına da destek sağlayacak.

TÜKETİCİLER NE BEKLEMELİ?

Yeni düzenleme, 1 milyon aboneyi etkileyecek ve yüksek tüketim grubundaki haneler için faturaların artmasına neden olacak. Tüketiciler, önümüzdeki yıl başlayacak olan bu değişiklikler karşısında hazırlıklı olmalı ve enerji tasarrufu konusunda adımlar atmalıdır. Bakan Bayraktar, "Bu düzenleme ile hem enerji verimliliğini artırmayı hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri, enerji tüketiminde adalet sağlamak ve sürdürülebilir bir faturalandırma modeli oluşturmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin, yeni faturalandırma modeli ve enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamuoyunda bilgilendirme kampanyaları düzenlenmesi bekleniyor.