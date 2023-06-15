Son yıllarda büyük atılımlar ve yatırımlar gerçekleştiren Ovakent'te GES-1 ve GES-2 projeleriyle temiz enerjiye odaklanarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar attı.

Yaklaşık 45 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında, 2000 kW'lık bir güneş enerjisi santrali kuruldu ve üretime başladı. Bu projenin Ovakent'e aylık 350-400 bin liralık enerji tasarrufu sağlaması bekleniyor. Ayrıca, tesisin istihdam yaratma potansiyeli de göz önüne alındığında, projenin bölgeye ekonomik anlamda da katkı sağlaması hedefleniyor.

Güneş enerjisinden elde edilen elektrikle, hem çevre kirliliği azaltılarak doğal kaynakların korunması sağlanacak, hem de enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar elde edilecek.

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, konuyla ilgili değerlendirmesinde; projenin tamamlanması ve hizmete girmesiyle birlikte büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını belirtti. Aynı zamanda, Güneş Enerji Sistemi'nin ülkemizin birçok bölgesinde de faaliyete geçtiğini vurgulayan Başkan Büyük, projenin Ovakent'e ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Başkan Yusuf Büyük, Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, belde halkına birçok yeni fayda sağlayacağını belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimlerinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyük, çevreye duyarlılık ve enerji verimliliği konularının öncelikli olduğunu ifade etti.

GES projesinin hayata geçirilmesiyle Ovakent'in enerji ihtiyacının önemli bir kısmı güneş enerjisinden karşılanacağını aktaran Başkan Büyük, "Bu durum, doğal kaynakların korunması ve fosil yakıtların tüketiminin azaltılması açısından büyük bir adım. Aynı zamanda, enerji maliyetlerinde sağlanacak tasarrufla birlikte Ovakent Belediyesi'nin bütçesine de olumlu bir etkisi olacak. Ayrıca 6 kişiye de istihdam sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

GES projesinin yanı sıra, Ovakent Belediyesi'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımlar ve yatırımlar da dikkat çekiyor. Beldeye yapılan altyapı çalışmaları, yol düzenlemeleri ve diğer projeler, Ovakent'in gelişimine katkı sağlarken yaşam standartlarını da yükseltiyor.

Başkan Büyük, projelerin Ovakent halkının refahı ve memnuniyeti için gerçekleştirildiğini belirterek, beldenin daha da büyüyüp gelişmesi için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilincinin önemine dikkat çeken Başkan Büyük, çalışmaların süreceğini ifade etti.

Ovakent'teki Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi, belde halkı ve çevre için önemli avantajlar sunarken, bu çevre dostu ve ekonomik projeler sürdürülebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Haber Merkezi