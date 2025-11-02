Planlanan yeni dönemde elektrik, su, doğalgaz ve toplu taşıma gibi hizmetlerde fiyat artışları, geçmiş enflasyon oranına göre değil, devletin belirlediği enflasyon hedefi doğrultusunda yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan düzenlemeye göre, "yönetilen fiyatlar" olarak adlandırılan kalemlerin artış yöntemi yeniden şekillendirilecek. Buna göre, geçmiş enflasyona endeksleme uygulaması azaltılacak, fiyat artışları doğrudan enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, makroekonomik istikrar ve mali disiplin hedefleri kapsamında hem kamu hem de özel sektör tarafından belirlenen fiyat mekanizmalarında yapısal bir dönüşüme hazırlanıyor.

Yeni sistemle birlikte artış yöntemi değişecek kalemler arasında temel kamu hizmetleri, ulaşım, eğitim, sağlık ve bazı özel ücretler bulunuyor.

Temel Kamu Hizmetleri: Elektrik, su ve doğalgaz fiyatları.

Ulaşım: Şehir içi yolcu taşımacılığı, tren biletleri, otoyol ve köprü geçiş ücretleri.

Eğitim ve Sağlık: Özel okul ve lise ücretleri, AÖF katkı payı, devlet yurdu ücretleri ve doktor muayene ücretleri.

Diğer Ücretler: Pasaport, noter, araç muayene ücretleri, zorunlu trafik sigortası primleri, çay, şeker, halk ekmek fiyatları ve şans oyunları.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, söz konusu düzenlemenin temel amacının fiyat istikrarına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Programda, yönetilen fiyatların geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılacağı, bunun yerine artışların enflasyon hedefleriyle uyumlu belirleneceği vurgulandı.