Dicle Elektrik'in geliştirdiği ve EPDK tarafından onaylanan "haberleşmeli nötrsüz sayaç" sistemiyle, kaçak elektrik kullanımı artık anında tespit edilecek. Müdahale eden anında yakalanacak.

Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayıyla devreye aldığı “haberleşmeli nötrsüz sayaç” ile kaçak elektrik kullanımına karşı yeni bir teknoloji geliştirdi. Şirketin Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen sayaç, nötr hattı devre dışı bırakılarak yapılan kaçak tüketimi dahi ölçebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik kaliteli, sürekli ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk sektörel Ar-Ge merkezi aracılığıyla bugüne kadar 60’tan fazla projeye imza atan şirket, bu kez kaçak tüketimi tespit eden yeni nesil bir sayaçla gündemde.

Geleneksel sayaçların aksine, yeni sayaç nötr hattı devre dışı bırakıldığında da enerji tüketimini ölçmeye devam ediyor. Sisteme dış müdahale anında SCADA kontrol merkezine sinyal göndererek alarm veriyor. Bu sayede yetkililer kaçak kullanım girişimini anında tespit edebiliyor.

Eksim Holding Ar-Ge ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, “Yeni sayaç teknolojisiyle özellikle tek fazlı sayaçlara yönelik müdahalelerin önüne geçiyoruz. Sayaç, nötr bağlantısı kesildiğinde bile doğru ölçüm yapabiliyor ve alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu sayede hem kaçak tüketim azalacak hem de şebeke üzerindeki yük hafifleyecek” dedi.

Çelikpençe, bu sistem sayesinde ülke ekonomisine verilen zararın önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.