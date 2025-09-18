Çay veya kahve için yalnızca birkaç dakika kullanılan su ısıtıcıları, aslında evlerdeki en pahalı cihazlardan biri olabilir. Enerji uzmanlarına göre, tipik bir su ısıtıcısı sadece çalıştığında değil, kullanılmadığı zamanlarda da elektrik faturalarınızı yükseltmeye devam ediyor.

Su Isıtıcısı Neden Fatura Kabartıyor?

British Gas ve Smart Energy GB uzmanları, su ısıtıcılarının prizde takılı olduğu sürece elektrik çekmeye devam ettiğini belirtti. Çoğu modelde tamamen kapatma düğmesi bulunmadığı için, cihaz kullanılmasa bile fişini çekmediğinizde sayaç dönmeye devam ediyor. Bu da farkında olmadan her gün ekstra enerji harcamanıza yol açıyor.

Küçük Değişiklikler Büyük Tasarruf Sağlıyor

Enerji uzmanları, “Elektriği kullanma şeklinizde yapacağınız küçük değişiklikler bile faturalarınızı ciddi ölçüde düşürebilir” dedi. Su ısıtıcıları, telefon şarj cihazları ve lambalar gibi sürekli açık kalması gerekmeyen cihazların fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de gereksiz yükten kaçınılıyor.

Hangi Cihazlar Sürekli Takılı Kalmalı?

Elbette bazı cihazların sürekli çalışması gerekiyor. Örneğin buzdolabı, dondurucu ve uydu alıcıları güvenli kullanım için daima fişte kalmalı ancak günlük yaşamda sıkça kullanılan küçük ev aletleri, şarj cihazları ve su ısıtıcıları gibi ürünler kullanılmadığında fişten çıkarılabilir. Bu alışkanlık, faturalarınızda gözle görülür bir azalma sağlayabilir.

Enerji Tasarrufu İçin Kolay Adım

Uzmanlar, “Şarjı dolmuş telefonları fişte bırakmayın, kullanılmayan cihazları prizden çekin. Neredeyse tüm elektrikli cihazlar, ayarlarını kaybetmeden fişten kapatılabilir” diyerek tasarrufun basit ama etkili yollarını hatırlattı.