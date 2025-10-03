Elektrikte kademeli tarife yeniden düzenleniyor. Yeni yılda sınırın düşürülmesiyle milyonlarca abone devlet desteğinden çıkacak. Faturası 650 TL’nin üzerinde olanların ödemeleri iki katına yükselecek.

Şubat ayında elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, yüksek tüketimi olan abonelere destek sınırı 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmişti. Bu uygulama sayesinde faturası 1100 lira olan bir abonenin yaklaşık 2 bin liralık gerçek faturası devlet desteğiyle 1100 liraya düşüyordu. Ancak yıl başında yapılan düzenleme ile 1067 lira üzerindeki tüketimler için devlet desteği sonlandırılmıştı.

Gazeteci Olcay Aydilek’in yaptığı açıklamaya göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikteki kademeli tarifede yeni bir düzenleme hazırlıyor. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat olan limit 3 bine düşürülecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 4 ila 5 milyon hanenin devlet desteğinden çıkacağı belirtiliyor.

Yeni sistemle birlikte elektrik faturası 650 TL olan bir abonenin ödemesi 2026 yılı itibarıyla 1300 TL’ye yükselecek. Yıllık 3 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler destekten yararlanamayacak.

Az tüketen aboneler aynı şekilde düşük fatura ödemeye devam ederken, orta ve yüksek tüketim yapan hanelerde ödemelerin yaklaşık iki katına çıkacağı ifade ediliyor.