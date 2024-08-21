Türkiye'de elektrik faturalarını etkileyen önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye giren yeni sistem, elektrik aboneliği işlemlerini cep telefonları üzerinden daha kolay yönetmeyi vaat ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan taslağa göre, Türkiye genelindeki tüm elektrik aboneleri için Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kuruldu.

Bu sistem, akıllı elektrik sayaçları ve merkezi yazılım arasında iki yönlü haberleşme sağlayarak elektrik tüketim verilerini doğrulayıp saklamaya olanak tanıyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşuyor.

Yeni düzenleme ile birlikte elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, MASS kapsamına alınarak akıllı sayaçlarla değiştirilip, gerekli altyapı ve teçhizat kurulumları yapılacak. Ancak, uygulama hakkında az bilinen bir ayrıntı ortaya çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmiş verilerini de takip edebilecek bir mobil uygulamayı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geliştirecek. Ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin, bu uygulama için gerekli verileri EPİAŞ’a iletecek altyapıyı da 1 Temmuz 2024'e kadar oluşturması gerekiyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ise, Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi'ni 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayımlayacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye’de elektrik tüketim verileri daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecek, tüketicilere daha iyi hizmet sunulması hedefleniyor.