Görünürde kapalı olsalar da birçok ev aleti, bekleme modundayken elektrik tüketmeye devam ediyor. Enerji uzmanları bu cihazlara “enerji vampiri” diyor ve faturaları fark ettirmeden yükselten bu aletlerin mutlaka tamamen kapatılması gerektiğini vurguladı. Enerji uzmanı Eric Bramlett, evlerde bekleme modunda bırakılmaması gereken en kritik 5 cihazı sıraladı.

Bekleme Modunda Bile Elektrik Harcıyorlar

Uzmanlara göre faturaları şişiren gizli nedenlerden biri de bekleme modundaki cihazlar.

1. Oyun Konsolları

Oyun konsolları, kapalı gibi görünse de bekleme modundayken ciddi enerji harcıyor. Enerji Tasarrufu Vakfı’na göre bir hanenin elektrik faturasının yaklaşık %6’sı konsollardan kaynaklanıyor. Konsolu tamamen kapatmak uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor.

2. Kablo ve Uydu Kutuları

Bekleme modunda çalışmaya devam eden kablo kutuları, oyun konsollarına yakın miktarda enerji tüketiyor. Kullanılmadığında fişten çekmek, faturada gözle görülür bir düşüş yaratabiliyor.

3. Eski Cihazlar

Yaşlanan elektrikli cihazlar daha fazla enerji harcıyor. Özellikle eski buzdolapları, yüksek tüketimin başlıca nedenleri arasında. Uzmanlar, mümkünse daha yeni ve verimli modellere geçilmesini öneriyor.

4. Mikrodalga Fırınlar

Mikrodalga fırınlar, yalnızca saat göstergesini çalıştırmak için bile enerji tüketiyor. Kullanmadığınızda fişini çekmek veya prizden kapatmak, elektrik tasarrufuna katkı sağlıyor.

5. Masaüstü Bilgisayarlar

Dizüstü bilgisayarlara göre çok daha fazla enerji tüketen masaüstü bilgisayarlar mutlaka tamamen kapatılmalı. Uzmanlar, “İşiniz bittiğinde fişini çekin, faturanızdaki farkı görün” diyor.