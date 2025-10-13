2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle birlikte, yüksek elektrik tüketen haneler artık elektriği gerçek maliyetinden ödeyecek. Böylece milyonlarca aboneyi doğrudan ilgilendiren yeni bir döneme girilecek.

Destekli Tüketim Sınırı Düşüyor

Mevcut uygulamada mesken aboneleri için yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlenen destekli limit, yeni düzenlemeyle aylık 417 kWh seviyesine çekilecek. Bu miktar, ortalama 1047 TL’lik bir elektrik faturasına denk geliyor.

Bu sınırı aşan aboneler, devletin sağladığı enerji sübvansiyonundan artık faydalanamayacak. Böylece haneler, kullandıkları fazla elektriği piyasa koşullarındaki gerçek maliyet üzerinden ödeyecek.

Yüksek Tüketen Haneler Daha Fazla Ödeyecek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin Şubat 2026 itibarıyla tamamen devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık 5 bin kWh’nin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri halihazırda devlet desteğinden yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile bu sınır aşağı çekilecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı haneler, 2026’dan itibaren elektriği gerçek bedelinden ödemeye başlayacak.”

Erdoğan ayrıca, düzenlemenin etkilerini analiz etmek üzere dağıtım şirketlerinden teknik verilerin toplanmaya başlandığını belirtti:

“Şirketlerden detaylı tüketim verileri talep ettik. Elde ettiğimiz veriler, düzenlemenin hangi tüketici gruplarını nasıl etkileyeceğini daha net gösterecek.”

Destek Devam Edecek Gruplar

Yeni sistemle birlikte her hane destek kapsamından çıkarılmayacak. Sosyal sorumluluk çerçevesinde belirli gruplar devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Destek almaya devam edecek gruplar şunlar olacak:

AFAD’a bağlı geçici barınma merkezleri

Köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri

Tarımsal sulama abonelikleri

İbadethaneler ve cemevleri

Muhtarlık hizmet binaları

Dernek ve vakıflar

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler

Sağlık nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlar

“Faturanın Yarısını Devlet Karşılıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada devletin elektrik faturalarına sağladığı desteğin boyutuna dikkat çekti.

Bayraktar, 1000 liralık bir elektrik faturasının yaklaşık 560 lirasının devlet tarafından karşılandığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Ekim ayının sonuna kadar yeni destek limitini belirlemeyi planlıyoruz. 2025 yılı içerisinde belirlenen sınırı aşan haneler, 2026 yılı itibarıyla destek grubundan çıkarılacak.”

Yeni Sistem 1 Ocak 2026’da Başlayacak

Yeni uygulamanın 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi, Şubat 2026 dönemine ait elektrik faturalarına yansıması bekleniyor.

Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin temel amacının enerji tasarrufunu teşvik etmek, kaynak verimliliğini artırmak ve sübvansiyon yükünü azaltmak olduğunu vurguluyor.

Enerji uzmanları ise, bu adımın “yüksek tüketim alışkanlıklarını değiştireceğini”, aynı zamanda enerji maliyetlerini daha adil bir yapıya kavuşturacağını belirtiyor.