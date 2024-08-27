Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), ülke genelinde elektrik kullanımını daha etkin bir şekilde izlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan bir yenilik olarak dikkatleri çekiyor. Bu sistem, mevcut elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesini ve veri toplama süreçlerinin dijitalleştirilmesini kapsıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüketiciler, elektrik tüketim verilerini cep telefonlarından anlık olarak takip edebilecekler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından geliştirilen MASS, veri toplama ve analiz süreçlerini güvenli bir şekilde yürütmeyi ve enerji yönetimini optimize etmeyi hedefliyor. Akıllı sayaçlar, merkezi yazılım ve kullanıcı mobil uygulamaları arasında çift yönlü veri iletimi sağlayarak doğruluğu artıracak.

Yılsonuna kadar mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için 10 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Bu durum, tüketicileri belirtilen süre içinde gerekli adımları atmaya zorunlu kılıyor. Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından geliştirilen mobil uygulama, kullanıcıların geçmiş tüketim verilerine de erişim sağlamasına imkan verecek. Bu uygulamanın 1 Temmuz 2024'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Yenilikler, elektrik tüketimini daha şeffaf hale getirerek, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Ancak, sisteme geçiş süreci ve associated maliyetler, tüketiciler için bazı zorluklar oluşturabilir.