Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni fiyatlandırma modelinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu modelde, daha fazla elektrik tüketimi, daha yüksek maliyetlerle karşılık bulacak.

Bakan, düzenlemenin 2025 yılından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı ve bu değişikliğin özellikle üst gelir grubunu daha fazla etkileyeceğini belirtti.

Ancak, üst gelir grubunun nasıl belirleneceği konusunda çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Uzmanlar, belirlenen tüketim limitinin adaletsiz olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durum, toplumun farklı kesimlerini farklı şekillerde etkileme potansiyeli taşıyor. Bazı ekonomi uzmanları, kademeli tarifenin, enerji tasarrufuna teşvik edici bir mekanizma olabileceğini savunsa da, diğerleri bunun yalnızca belirli bir grup için faydalı olacağı görüşünde birleşiyor.

Düzenlemenin, Ekim ayında yapılacak elektrik zamlarına hazırlık olarak görüldüğü belirtiliyor.

Makina Mühendisleri Odası'ndan Oğuz Türkyılmaz, artışın yalnızca üst gelir grubunu değil, tüm tüketicileri etkileyeceğini ifade etti. Türkyılmaz, “Zamlar sadece gelir düzeyi yüksek olanları değil, dar gelirli vatandaşları da olumsuz etkileyecek” uyarısında bulundu.

Olgun Sakarya ise mevcut elektrik tarifelerinin zaten yüksek olduğunu ve yeni zamların tüketici üzerindeki yükü artıracağını vurguladı.

Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarının yüzde 60'ını karşıladığı iddiasında bulundu. Ancak, enerji sektöründeki uzmanlar bu açıklamanın doğruluğunu sorguluyor.

Sübvansiyonların yalnızca enerji bedeli üzerinden yapıldığı, diğer kalemlerin ise doğrudan tüketiciye yüklendiği ifade ediliyor. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı mali yükü artırmakla kalmayıp, enerji verimliliği konusunda da soru işaretleri yaratıyor.

Yeni düzenlemenin, enerji fiyatları ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Ekonomistler, elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaların, ülkenin genel ekonomik durumunu nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye devam ediyor.

Kademeli zam uygulamasının, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yaratacağı etkiler, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışma konusu olacak gibi görünüyor.