Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 ER 700 plakalı otomobil, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Muhammed Çakan'ın hayatını kaybettiğini Davut Oğur'un yaralandığını tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Çakan'ın cenazesi de hastanenin morguna götürüldü. Muhammed Çakan ile Davut Oğur'un Bingöl Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.