6 Kişi Hatalı Sayıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Devam eden soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde montajladığı iddia edilen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu sayıldı.

Öte yandan, raporda havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan diğer şüphelilerden Z.M.’de ise bir kusur bulunmaması sonrası tutuklu bulunan Z.M. cezaevinden tahliye edildi.

Gerekli Kontrolleri Yapmadılar

Ayrıca yeni hazırlanan raporda havuzun yapım süreci ve sonrasındaki denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişi daha kusurlu bulundu. Kusurlu bulunan 6 kişinin inşaat aşamasındaki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıklarına yer verildi. 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve haklarında kamu davası açılacağı öğrenildi.