Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat Temrezli köyünde meydana gelen olayın, elektrik direğinde yaşanan şase nedeniyle yaşandığını belirtti.

Canbolat, “O bölgede otlayan Süleyman Öztekin’e ait simental ırkı 5 aylık gebe inek, direk dibinde oluşan birikintiden susuzluğunu gidermek istemiş. Suya temas edince de şase nedeniyle oluşan elektrik akımına kapılarak, telef olmuş. Vatandaşımız bize başvuruda bulundu. Gittik otopsi yaptık. İneğin ölüm nedeninin elektrik çarpmasından kaynaklandığını saptadık. Sahibi, elektrik idaresinden zararının tazmin edilmesi yönünde başvuruda bulundu. Bekleyip sonucu göreceğiz” dedi. Haber Merkezi