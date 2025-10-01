47 yaşındaki Selami Mert, çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Ayvalı Mahallesi sakinlerinden Selami Mert (47), Ankara’da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Acı olay, Mert’in başkentteki bir inşaat şantiyesinde çalıştığı sırada gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, elektrik akımına kapılan mert ağır şekilde yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan Mert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Mert’in cenazesi, 2 Ekim Perşembe günü Vezirköprü'de toprağa verilecek.
Kaynak: İHA