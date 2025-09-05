Meydana gelen iş kazası, genç bir işçinin hayatına mal oldu.

Taştepe Mahallesi’nde bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 25 yaşındaki Erhan Deniz, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, talihsiz olay Deniz’in üzerinde bulunduğu merdivenin, inşaat alanındaki elektrik hattına temas etmesiyle gerçekleşti. Akıma kapılan genç işçi ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen Erhan Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan olay hem inşaat sektöründeki iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirirken, polis ve savcılık ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bölgedeki yetkililer, iş kazalarının önlenmesi için elektrik hatlarının güvenlik standartlarına uygun şekilde izole edilmesi ve çalışanların iş güvenliği eğitimlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.