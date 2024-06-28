Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı.

EPDK, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu.

EPDK’den yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi. Zam oranlarının ise 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi.